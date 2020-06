Gravina: “Ho gioito per la ripresa del calcio. Stadi? Spero possano riaprire per i tifosi a luglio”

TORINO- Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Deejay: “Ho gioito molto per la ripresa, pensando anche ad una strana coincidenza. Ieri sera, infatti, si sarebbe dovuta giocare Italia-Turchia, partita inaugurale dell’Europeo. Questo credo sia motivo di tanto orgoglio per gli appassionati di calcio. Stadi? Spero che si possano tornare ad accogliere i tifosi per la prima settimana di luglio, perchè vorrebbe dire che il nostro paese ha superato anche gli ultimi ostacoli dopo l’emergenza sanitaria”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<