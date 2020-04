Gravina: “Firmare per lo stop del campionato sarebbe la morte del calcio”

TORINO- Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto durante un meeting online dell’Ascoli parlando del futuro del campionato: “Il mio senso di responsabilità mi porta ad avere non solo un piano B, ma anche uno C e uno D. Ma se questo piano deve far rima con stop posso dirvi che non firmerò mai per il blocco. Tutelo l’interesse di tutti, farlo sarebbe la morte per il calcio italiano. Il tempo lavora a nostro favore, non riprendere a giocare comporterebbe perdite tra i 700 e gli 800 milioni di euro.

