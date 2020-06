Gravina: “Calciatori sottoposti a continui tamponi, la quarantena non va eliminata”

TORINO- Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha fatto il punto della situazione sulla Serie A: “Non conosco i dettagli, ma so che il CTS ha dato parere favorevole. Siamo fiduciosi sul fatto che si possa applicare ciò che il Governo ha deciso negli ultimi giorni. Speriamo di poter risolvere la questione in tempi rapidi, visto il problema che rappresenta. I calciatori sono sottoposti a continui tamponi, la quarantena non va eliminata. Giocheremo perchè non vogliamo indietreggiare, ma la politica dovrà essere uguale alla situazione internazionale”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<