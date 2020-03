Giulini: “Rinvio gare? Follia scegliere il 13 maggio, qualcuno si prenda le sue responsabilità”

TORINO- Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato in merito ai rinvii delle gare non disputatesi nelle ultime giornate: “Certe cose non sono state gestite alla grande. E mi riferisco al fatto di essere usciti una mattina rinviando le partite dello scorso week-end al 13 maggio, cose che per me è stata una follia. Infatti, guarda caso, siamo qui a parlare di quelle stesse gare che verrano recuperate tra pochi giorni. Chi in Lega Calcio non ha avvertito le società si deve prendere le sue responsabilità”.

