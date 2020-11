Giampaolo: “Al Torino serve un esorcista, Sconfitte così ci ammazzano”

TORINO – Il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la clamorosa sconfitta con la Lazio in casa: “Non è possibile perdere una partita così. Nelle ultime 3 partite abbiamo segnato 10 gol e fatto un punto: non c’è giustificazione, è una follia assoluta. Non so se si tratta di disattenzioni o altro, al 92′ è questione di vita o di morte, sconfitte così ci ammazzano. Sei punti? Non so, con noi tutto è possibile e tutto impossibile. Bisogna capire che la credibilità e l’autostima si conquistano punto dopo punto, pezzo per pezzo. Mi auguro solo che alla prossima la squadra sia avvelenata: io non dirò nulla ai miei giocatori, che dovrei dire? Mi auguro che abbiano voglia di spaccare il mondo come me. Forse ci vorrebbe l’esorcista…”.