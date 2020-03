TORINO- Mentre la maggior parte dei campionati europei ha deciso di fermarsi a seguito dell’emergenza Coronavirus, in Germania si è deciso di andare avanti. La Bundesliga non si fermerà al momento e Sky Deutschland, inoltre, ha deciso di trasmettere a titolo gratuito in chiaro le sfide delle due principali competizioni tedesche per favorire la visione ai tifosi che non potranno essere presenti dal vivo.

