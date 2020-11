Genoa, Scamacca: “Sognavo da una vita una notte così”

TORINO – Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby pareggiato con la Sampdoria: “E’ una vita che sognavo una notte così-ha detto l’attaccante arrivato in prestito dal Sassuolo-. Io erede di Piatek? Non faccio paragoni ma penso a migliorare e lavorare adesso ho la testa già a mercoledì che sarà ancora più difficile di oggi”. Con il nove sulle spalle “scelto perché era libero e mi è sempre piaciuto. Questo è un periodo particolare, difficile però ci dobbiamo adattare in fretta perché questo è. Si gioca ci si allena e si fa quel che si può. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione”.