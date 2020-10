Genoa, Faggiano: “La partita contro l’Inter è abbastanza proibitiva, siamo corti di fiato”

TORINO – Il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni di TMW circa la prossima sfida di Serie A con l’Inter: “Dobbiamo cercare di recuperare più gente possibile. Ma non solo a livello di negatività. Anche a livello fisico, perché stare a casa per quindici giorni ti fa perdere la tenuta fisica. La partita contro l’Inter è abbastanza proibitiva, siamo corti di fiato. Ma proveremo a fare del nostro meglio. Non è stato facile. Devo fare un plauso a tutta la società, al dottore Gatto e al team manager. Le partite sono tutte complicate. In Serie A appena sbagli paghi. Siamo distratti da queste situazioni, positivi, negativi, debolmente positivi. Maran sta facendo i salti mortali”.