Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “Vinco io!”

TORINO- La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre con un focus sulla Coppa Italia. La competizione, che riprenderà domani con la sfida tra Juve e Milan, vede in corsa quattro tecnici che fino ad ora non hanno mai alzato il trofeo. Parlando proprio dei rossoneri, si fa poi riferimento allo scontro tra Gazidis e Ibrahimovic. Il dirigente ha infatti avviato il piano di riduzione degli ingaggi, ampiamente criticato dallo svedese, che ha affermato di restare a Milano solamente per passione:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<