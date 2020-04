Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “Torneremo a riveder le stelle”

TORINO- L’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport si apre con una notizia molto importante. Come comunicato dalla UEFA, c’è la volontà di chiudere i campionati (e conseguentemente anche le coppe europee) e, se la situazione Coronavirus dovesse continuare ad attenuarsi, le possibilità di finire la stagione a porte chiuse aumenterebbero. Spazio poi per la situazione Dybala, migliorata dopo il Covid-19 e la cancellazione di Wimbledon:

