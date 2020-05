Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “Scudetto, fase a 3”

TORINO- L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre con il titolo “scudetto, fase a 3” per descrivere la volata di Juve, Inter e Lazio verso il tricolore. Intanto, nel nostro campionato, i calciatori hanno subito una svalutazione a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha portato ad una perdita di 1,5 miliardi di euro nella sola Serie A. Capitolo Bundesliga: in Germania si va verso la ripartenza, manca solo il via libera della cancelliera Angela Merkel, mentre Moratti si racconta in esclusive per il quotidiano rosa:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<