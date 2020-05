Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “Ma quanto valete?”

TORINO- L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre con una domanda: “Quanto valete?” diretta a giocatori come Douglas Costa, Eriksen, Paquetà, Correa e Koulibaly che, in caso di ripartenza, dovranno dare una netta sterzata alla loro stagione. In casa Milan, intanto, possibile addio di Maldini in caso di arrivo in panchina del tedesco Rangnick. Capitolo ripresa: slitta la data di inizio degli allenamenti e i medici comunicano che, in caso di nuovi positivi, verrà messa in quarantena tutta la squadra di cui fa parte il tesserato:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<