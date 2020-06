Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “Inter, rispunta Chiesa”

TORINO- La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre con la notizia del rinnovato interesse dell’Inter per Federico Chiesa. Il club nerazzurro è infatti alla ricerca dell’erede di Lautaro (finito nel mirino del Barcellona) ed è pronto a sfidare la Juve per il gioiello viola. Capitolo Champions, l’UEFA sta pensando di giocare le final eight (quindi dai quarti di finale in poi) a Lisbona, viste anche le resistenze della Turchia a far giocare la finale ad Istanbul:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<