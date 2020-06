Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “CR7 non basta”

TORINO- La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parte con un problema in casa Juventus: i pochi gol segnati rispetto alle tante occasioni create. Ronaldo non basta a Sarri, che anche in vista della Champions punta sui gol dei centrocampisti come Khedira e Douglas Costa. Spazio anche per le due milanesi. In casa Inter Eriksen si sta segnalando come uno dei migliori in allenamento, mentre Ibrahimovic ha fatto ritorno dalla Svezia e spera di essere presente in Coppa Italia contro la Juve:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<