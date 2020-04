Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “Cr7, attenti al cannibale”

TORINO- La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre con un focus su Cristiano Ronaldo, al momento in quarantena in Portogallo. Cr7 sta lavorando sodo anche in questo periodo e la “rosea” racconta come il suo obiettivo sia quello di riportare la Champions a Torino. Spazio, ovviamente, anche alla Serie A, con un’analisi sulle 20 squadre del campionato. Infine notizie dall’estero, con Ronaldinho che è passato agli arresti domiciliari e Mourinho sotto accusa per un allenamento vietato con i propri giocatori:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<