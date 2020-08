TORINO- La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre parlando dell’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League. La formazione bergamasca, in vantaggio fino al 90′, si vede rimontare negli ultimi 3 minuti dal club parigino, che accede così alle semifinali. Spazio poi alla situazione Dybala. L’argentino non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la Juve, ma i tifosi non hanno dubbi: la Joya non si tocca:

