Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “Brivido calcio”

TORINO- L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre con un nuovo caso Coronavirus, riscontrato in un membro dello staff del Bologna. La squadra, ora, è a rischio quarantena, mentre oggi si decide il destino del campionato. C’è poi il caso Balotelli, tornato ad allenarsi, ma con il Brescia non pienamente convinto della bontà del suo acquisto. Infine, situazione Ibrahimovic: il centravanti del Milan ha fatto ritorno in Svezia per recupeare dall’infortunio:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<