Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “Bombe Inter”

TORINO- Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi l’Inter è assoluta protagonista. La squadra di Conte, dopo il successo di ieri sera sul Napoli per 2-0, mantiene il secondo posto in attesa del match di sabato con l’Atalanta, sognando poi il colpaccio Messi per la prossima annata. In casa Milan, intanto, arriva la conferma della permanenza di Maldini, mentre Cristiano Ronaldo si rilassa con la sua Gerogina prima di riaprire la caccia ad Immobile:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<