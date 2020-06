Gattuso: “Il mondo del calcio mi ha dato molto, pretendo sempre gente affamata. Champions? Dobbiamo provarci”

TORINO- Rino Gattuso, dopo il successo sulla Juventus in finale di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Il mondo del calcio mi ha dato molto. Mi ha fatto diventare quello che sono, anche se gli ho dato molto meno. Chi fa questo lavoro deve avere rispetto. Voglio gente che ci mette sempre passione, per questo mi arrabbio spesso. Pretendo sudore e senso di appartenenza, poi credo che il Dio del calcio ti ricompensi quando semini bene. Champions? Abbiamo il dovere di provarci in queste ultime 12 partite. I punti di distacco non sono pochi, ma ce la giochiamo”.

