Gattuso: “Contro Lazio, Inter e Juve gare difficili. Coppa Italia? Un bel segnale mandatomi dalla squadra”

TORINO- Rino Gattuso, mister del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Contro Lazio, Inter e Juve sono state della partite difficili. I nerazzurri ci avevano messo in grande difficoltà e la finale sembrava esserci ormai sfuggita. Trofeo? Da giocatore, il giorno dopo, pensavo sempre a come lavorare per alzarne un altro. Dovremo farci trovare sempre pronti quando comincerà anche l campionato. Questa squadra mi ha sempre rispettato, sono il loro miglior amico e il peggior nemico, ma non porto alcun rancore verso chi sbaglia. Ho lavorato tanto per imparare questo mestiere e ogni giorno ci sono sempre cose nuove da scoprire”.

