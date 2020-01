Gattuso: “Complimenti ai ragazzi per la vittoria, ma dobbiamo continuare a pedalare”

TORINO- Dopo il successo per 2-1 del Napoli sulla Juve, Rino Gattuso ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport:”Non mi capacitavo della sconfitta con la Fiorentina. Dobbiamo continuare a pedalare, perchè i danni da sistemare sono ancora tanti e voglio vedere gente che pensa 24 ore al Napoli. Comlimenti ai ragazzi per l’ultima settimana, ma devono continuare così. Se andiamo alla ricerca delle cose giuste, se siamo sempre squadra, la qualità viene fuori alla fine. In fase di possesso siamo stati grande squadra, in fase di non possesso abbiamo coperto bene e abbiamo avuto grande rispetto della Juve. Gol subito? Mi ha infastidito, non dobbiamo regalare nulla in questo momento. Si possono fare tante cose se si lavora meglio e si sta concentrati, dobbiamo e possiamo migliorare. Da quando sono qui abbiamo preso solo gol regalati. Non mi piace palleggiare tanto, mi piace giocare in parità numerica in avanti. Zielinski? Può diventare molto forte, ha tecnica importante. Se migliora nell’ultimo passaggio può diventare un grande giocatore. Prima del mio arrivo questa squadra si è fatta male da sola, ora sta a noi far tornare la gente allo stadio. Abbiamo bisogno di risultati e bel gioco. Fischi? Erano giusti, ora non pensiamo che i problemi siano finiti e continuiamo su questa strada. Non deve mancare la voglia di stare in alto”.