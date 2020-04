Galliani: “Sono favorevole alla chiusura della stagione, ma solo il virus ci dirà se potrà accadere”

TORINO- L’ad del Monza Adriano Galliani, ai microfoni di Radio Uno, ha detto la sua sulla ripresa del campionato di Serie A: “Sulla ripresa si vedrà la situazione del virus tra qualche settimana. Se ci fossimo fermati prima forse avremmo evitato questa situazione, ma io sono per la chiusura della stagione. Ovviamente senza nuovi contagi. In caso di mancata ripresa manderei in Champions le prime 4, ma non farei retrocedere nessuno, disputando l’anno prossimo un campionato a 22 squadre”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<