Galliani: “Partire con la nuova stagione dal 2021. Serie A? Si potrebbe dividere in due gironi”

TORINO- Tramite le pagine de Il Giornale, l’ad del Monza Adriano Galliani ha detto la sua in merito alla ripresa dei campionati: “Finire i campionati sarebbe la soluzione migliore, ma se non si dovesse riprendere a giugno si andrebbe molto in là. Si potrebbe finire questa annata con calma, iniziando con i nuovi campionati a partire dal 2021. Si potrebbe dividere la Serie A in due gironi da dieci squadre con le prime otto o le prime quattro che si sfidano ai play-off per lo scudetto, facendo durare la stagione solo cinque mesi. Dal 2022, con i mondiali in Qatar, ci si riallinerebbe poi con la classica stagione che conosciamo”.

