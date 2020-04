Gabbiadini: “Ora sto meglio, anche il calcio saprà rialzarsi. Bisogna però procedere con molta cautela”

TORINO- Manolo Gabbiadini ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport: “Ora mi sento bene, ma ho fatto fatica a sentire gli odori e a muovermi. Ho avuto la febbre alta, poi la tosse per altri 5 o 6 giorni. L’affetto ricevuto mi ha fatto piacere. Il calcio saprà uscire da questo momento così complicato, ma bisogna procedere con cautela e quando non ci saranno rischi per la salute. Scudetto? Difficile fare pronostici, ma alla ripresa il campionato sarà falsato da due mesi di stop e da soli 20 giorni di preparazione. I giocatori hanno bisogno del giusto allenamento per carburare”.

