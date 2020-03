Gabbiadini: “Ho ripreso ad allenarmi, presto farò altri tamponi”

TORINO- Manolo Gabbiadini, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle sue condizioni dopo essere risultato positivo al Coronavirus: “Ho ripreso ad allenarmi in casa, mi sento molto meglio. L’emergenza credo abbia colpito profondamente gli italiani e il mondo intero. Sintomi? Ho avuto una lieve febbre per un giorno e tosse per quattro o cinque. Ora sono risultato negativo, ma presto dovrò fare altri tamponi. Ho ricevuto tantissimi messaggi di sostegno da parte di compagni ed ex tecnici, solo su Whatsapp ho superato quota trecento, ci ho messo una settimana per smaltirli”.

