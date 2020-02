Frey: “Commisso si è sfogato, certi errori favoriscono sempre le stesse squadre”

TORINO- Sebastien Frey, intervistato ai microfoni di Interdipendenza, ha detto la sua sulle dichiarazioni di Commisso in seguito alla partita con la Juventus: “Sono parole forti, ma lo capisco. Si è sentito danneggiato da alcuni episodi che hanno favorito la Juve e ha voluto sfogarsi. Gli errori ci stanno, ma troppe volte favoriscono sempre le stesse squadre. Per di più, come dice lo stesso Commisso, da anni i bianconeri sono i più forti e non hanno quindi bisogno di questi aiuti”.