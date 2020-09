Fonseca: “Soddisfatto per la partita ma non per il risultato. Dzeko? Lo vedo sereno, gli errori capitano a tutti”

TORINO- Dopo il pareggio per 2-2 con la Juventus, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Corretto parlare di occasione sprecata, non sono soddisfatto per il risultato ma abbiamo fatto una buona partita. Dzeko? L’ho visto molto sereno in questi giorni, contento di lavorare per la squadra. Gli errori capitano a tutti, ma anche lui ha fatto una buona partita. La squadra era sempre sicura. Dopo l’espulsione abbiamo avuto la gara in mano per 10 minuti, senza concedere loro occasioni in attacco. Pellegrini l’ho cambiato perchè era stanco. Pochi cambi? La squadra stava bene in campo e non mi sembrava necessario fare altre modifiche. Ho chiesto a tutti le loro condizioni e mi hanno risposto positivamente, quindi non avevo bisogno di cambiare. Futuro? Ho totale fiducia in questa società, il nuovo presidente è arrivato ora e lavoriamo per trovare le soluzioni migliori per la squadra. Cessione Dzeko? Era una situazione normale che tutti qui capiamo. Difesa? Abbiamo diversi giovani con molta qualità, che hanno dimostrato che difensivamente siamo solidi. Borja Mayoral? Non parlo di giocatori di altri club. Caso Diawara? Situazione difficile, ma è passata e dobbiamo pensare al futuro”.