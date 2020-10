Fonseca: “A Borja Mayoral serve tempo. La Roma ha bisogno di un ds”

TORINO – Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-CSKA Sofia: “Smalling? Si è allenato pochi giorni, non era possibile giocarla tutta la partita. Vediamo come starà in questi giorni per domenica, stava bene ma non ho voluto rischiare. Borja è alla seconda partita, deve adattarsi al nostro calcio. Deve avere il tempo per adattarsi. In questo momento non possiamo fare altrimenti, non abbiamo Diawara, Calafiori, Santon… È difficile gestire in questo momento, ma è vero che in campionato è stato diverso. Ma è normale con tanti cambi, mi assumo questo rischio in questo momento. Ma è normale che questi giocatori non abbiano la stessa intensità degli altri. Sento la società, il presidente è vicino alla squadra. Ma come ho detto è importante avere un ds, la società sta lavorando per trovare la soluzione migliore. Abbiamo bisogno di un ds vicino alla squadra”.