Fiorentina, Pradè: “Errore dare la fascia da capitano a Chiesa. Se Milenkovic non rinnova lo venderemo”

TORINO – Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato in conferenza stampa per commentare il mercato della viola: “La situazione di Milik è sempre stata molto chiara da parte del calciatore. Voleva rimanere e alla fine l’ha ottenuto. Non ha detto no alla Fiorentina, ha detto no al mercato. Quello che vuol fare non lo so ma ha detto no al mercato. De Paul non ci sarebbe servito in questo momento. State sottovalutando Callejon. Aveva tantissime offerte, ha creduto nella Fiorentina e sono felice ci sia lui al posto di Chiesa. Fascia a Chiesa? Posso dirti a posteriori che è stato un errore. Abbiamo sbagliato a dargli la fascia da capitano. A Milenkovic proveremo a rinnovare il contratto. Pezzella l’unica offerta ce l’ha portata ieri sera, un prestito del Milan. Chiesa invece era una situazione ereditata, il pugno di ferro è stato usato lo scorso anno. E vi dico che se non partiva Chiesa, Callejon lo prendevamo lo stesso”.