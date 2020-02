Fiorentina, lo Stadium è una sentenza: solo sconfitte in serie A

TORINO- La doppietta di Cristiano Ronaldo e il gol di Matthijs De Ligt regalano alla Juventus i tre punti contro la Fiorentina, che permettono al momento il +6 in classifica sull’Inter. Giornata storta per il club viola, per cui lo Stadium è una vera e propria sentenza. Dall’inaugurazione dell’impianto nel 2011, infatti, la squadra toscana non ha mai ottenuto un punto nelle partite di campionato, con uno score di nove sconfitte su nove gare giocate. Unica affermazione nella coppa Italia del 2015, quando si impose per 2-1 grazie alla doppietta di Salah.