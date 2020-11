Fiorentina, Iachini: “Bello allenare anche in difficoltà”

TORINO – Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta contro la Roma: “La pressione fa parte del nostro lavoro, ci sono momenti in cui si va bene e altri no. E’ bello fare gli allenatori anche quando le cose vanno male” ha detto l’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 con la Roma. Dobbiamo lavorare per far si che tutto torni positivo. A inizio campionato siamo partiti bene e possiamo tornare quelli che tutti dicevano che potevamo essere la sorpresa del campionato”.