FIGC, i temi della riunione del Consiglio del 20 maggio

TORINO- Come reso noto da un comunicato ufficiale, la FIGC ha convocato un Consiglio per il prossimo 20 maggio. Diversi i temi all’ordine del giorni, di seguito riportati: “La riunione del Consiglio Federale è stata convocata per le ore 12 di mercoledì 20 maggio. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti punti:

-informativa del Segretario Generale;

-modifiche regolamentari; nomine di competenza;

-decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: provvedimenti conseguenti;

-circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni in ordine alle modalità di conclusione dei campionati stagione sportiva 2019/2020;

-competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti;

-Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021;

-termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale;

-varie ed eventuali”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<