FIGC, Gravina: “Abbiamo il dovere di rimettere in moto il sistema calcio”

TORINO- Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato intervistato ai microfoni di riparteitalia.it: “La Federcalcio, nel rispetto della salute dei diretti interessati, ha il compito di rimettere in moto il sistema, anche per impedire che la crisi comprometta ancora di più le cose. Abbiamo lavorato incessantemente insieme al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, al Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e al Ministro della Salute Roberto Speranza per creare le condizioni di sicurezza per la ripresa dei campionati professionistici. Solo il ritorno in campo consentirebbe di attutire il crollo dei ricavi sul breve periodo, stimabili altrimenti in oltre 700 milioni”.

