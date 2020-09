FIGC, commissione medica: “Campionato non a rischio per il momento”

TORINO- La commissione medica della FIGC, nella persona di Gianni Nanni, ha fatto sapere che lo svolgimento del campionato non è al momento a rischio. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Genoa? Quanto accaduto non ce lo aspettavamo, evidentemente è successo qualcosa che ha messo a repentaglio il protocollo. Bisogna capire dov’è avvenuta la falla e capire come evitare possa accadere nuovamente. Campionato a rischio? Allora quante attività dovrebbero essere a rischio con un solo contagiato? Al momento è a rischio solamente lo svolgimento di Genoa-Torino”.