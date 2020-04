FIFA, spunta l’ipotesi di un campionato “solare”

TORINO- Come riportato da Sky Sport, la FIFA è al lavoro per organizzare al meglio la ripresa dei campionati al termine dell’emergenza Coronavirus. L’ultima ipotesi, ancora oggetto di studio, sarebbe quella di portare la stagione attuale a concludersi in autunno, mentre quella 2020/21 vedrebbe il proprio avvio a gennaio, incastrando in questo modo anche i Mondiali del 2022. Molti, però, sono i problemi sul percorso, come l’organizzazione dell’Europeo che dovrebbe disputarsi la prossima estate.

