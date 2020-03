FIFA, rinviato anche il Mondiale per Club

TORINO- La FIFA, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinvio del Mondiale per Club inizialmente previsto per questo dicembre, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Il massimo organo calcistico ha svelato che la nuova data della competizione, di cui il Liverpool è al momento detentore, non è stata ancora svelata. La competizione potrebbe slittare al 2021 così come accaduto ad Europei e Copa America.

