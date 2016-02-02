EXTRA JUVE - Arriva Guardiola al City, e parte Yaya Tourè. Scatenando il mercato delle big a giugno. L’agente di Tourè, Dimitri Seluk, non si è nascosto: "Penso che Yaya lascerà il club. Prima di lasciarlo, però, spero che vinca ancora il campionato e altri trofei. La questione non è che lui piaccia o meno a Pep. E’ la vita, si sa. Pep può chiamare Yaya e parlare con lui, per dirgli ‘Sono con te’ oppure ‘Non sono con te’". Successivamente, Seluk ha accusato Guardiola di non aver avuto le ‘palle’ di restare al Barcellona quando persero la Liga nel 2012: "Opinione mia, tutti coloro che hanno le palle devono stare in una squadra non solo quando vincono ma anche quando le cose sono difficili. Il Barcellona vince perché è come una grande famiglia e le loro strutture sono un esempio per tutti. Perciò, non è una questione di persone. Luis Enrique ha fatto lo stesso di Guardiola. Non è possibile dire per sempre che è la squadra di Guardiola". Tourè avrebbe ancora 12 mesi di contratto con il City, con ingaggio da 240,000 sterline a settimana. Perciò, se il City lo vorrà via, chiederà circa 12 milioni di sterline (più di 15 in euro). L’agente Seluk ha così cominciato le trattative per la buonuscita con una chiara stoccata al direttore tecnico Txiki Beguiristain e al capo esecutivo Ferran Soriano. In chiusura di intervista, Seluk ha aggiunto: "Yaya ha aperto la porta alle persone che hanno lavorato al Barcellona. E’ andato in un posto in cui erano necessari molti cambiamenti. Lui non aveva paura. Ma ora tutti dal Barça vengono al City. Yaya ha vinto tutti i trofei in Inghilterra senza Guardiola. Guardiola li vincerà senza Yaya?".

_________________________________________________________________________________

Resta collegato tutto il giorno con Juvenews.eu. A partire da metà mattinata, tutte le news di Rassegna Stampa e non solo. Leggi tutti i quotidiani in chiave bianconera con un semplice clic. A tua disposizione La Gazzetta dello Sport e naturalmente Tuttosport. Juvenews.eu ti aspetta inoltre con la sua diretta live, le voci del pre e post partita e il commento in occasione di ogni gara ufficiale e amichevole della nostra Juventus. Vivi le partite della Vecchia Signora, condividi i nostri articoli, fai girare la voce, inserisci la tua mail e commenta gli articoli. Accendi la tua passione bianconera con Juvenews.eu e visita la nostra pagina facebook: https://www.facebook.com/Juvenews.eu.

