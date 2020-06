Ex Juventus, Vidal strizza l’occhio all’Inter: “Conte sa che può fidarsi di me”

TORINO- L’avventura di Arturo Vidal al Barcellona sembra giunta al termine e il centrocampista cileno, nei prossimi mesi, potrebbe far ritorno in Italia, accasandosi all’Inter per quello che sarebbe un clamoroso tradimento. Ai microfoni di El Periodico, l’ex bianconero ha infatti strizzato l’occhio alla società nerazzurra: “Con Conte ho un ottimo rapporto. Lui mi conosce benissimo e sa che sono un vincente. Di me può sempre fidarsi. Spero comunque che, nei prossimi mesi, il Barcellona possa darmi quella fiducia che voglio sentire”.

