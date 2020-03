Ex Juventus, Vidal sarà messo in quarantena al rientro in Cile

TORINO- Il Coronavirus, che ha già colpito l’Europa, spaventa anche i paesi che al momento non sono in vera e propria emergenza. Per questo, come comunicato dal Ministro della Sanità cilena Jaime Manalich, l’ex centrocampista della Juventus Arturo Vidal e l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez saranno messi in quarantena al ritorno in patria per le gare di qualificazione ai Mondiali contro Uruguay (26 marzo) e Colombia (31 marzo). Entrambi, comunque, non sono risultati positivi al test del Coronavirus.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<