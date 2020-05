Ex Juventus, Vialli: “Sto meglio fisicamente, ma a volte ho paura che il tumore sia tornato”

TORINO- Gianluca Vialli, ex attaccante e capitano della Juventus, ha parlato in un’intervista al The Times della sua lotta contro il tumore: “Ora sto fisicamente meglio, ma ho ancora molta paura. Ogni volta che mi sveglio o vado a letto con qualche dolore penso subito che il tumore sia tornato. Ci vorrà ancora tempo prima di riuscire a superare questi pensieri, perchè non puoi essere ancora sicuro di aver sconfitto questa malattia per sempre. Ci sono stati giorni in cui mi chiudevo in bagno a piangere da solo, ma la mia famiglia mi ha aiutato molto a superare questa situazione”.

