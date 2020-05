Ex Juventus, Vialli: “Ben venga il calcio se può risollevare i morali. Malattia? Prima non volevo dare sfogo alle mie emozioni”

TORINO- Gianluca Vialli, ex attaccante e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni del The Guardian in merito alla possibile ripresa del calcio e al suo stato di salute dopo la malattia che lo aveva colpito: “Quando si affrontano momenti così difficili, gli psicologi dicono che dovremmo tornare a fare cose che ci fanno stare bene. Quindi, se il calcio dovesse servire a risollevare gli animi della gente, ben venga la ripresa. Malattia? Ora so che è necessario liberare il dolore. Prima non ero bravo a mostrare le emozioni che mi tenevo dentro, mentre ora, se voglio piangere, non ho problemi a farlo. Non deve esserci vergogna. Provo a piangere da solo, cercando di non farlo davanti a persone molto emotive. Quando mi sento a mio agio in un posto provo a dare sfogo ai miei sentimenti”.

