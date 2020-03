Ex Juventus, Vadalà riparte dalla Serie B statunitense

TORINO- Nella trattativa che riportò Carlos Tevez al Boca Juniors, la Juventus guadagnò, tra le altre cose, il prestito del giovane talento Guido Vadalà, classe 1997. Il ragazzo, dopo una buona stagione in Primavera, però, non fu riscattato e tornò in Argentina, dove iniziò una lunga girandola di prestiti, finchè il Boca stesso non decise di rescindergli il contratto. Negli scorsi mesi il giovane sembrava vicino al Trapani, ma oggi è arrivata l’ufficialità del suo passaggio agli Charlotte Independence, militanti nella Serie B statunitense (USL).

