Ex Juventus, Tevez può far ritorno allo United

TORINO- Negli scorsi giorni, Carlitos Tevez aveva dichiarato di aver pensato alla possibilità di chiudere, al termine della stagione, la propria carriera con la maglia del Boca. Un’opzione che, però, sarebbe lontana dalla realtà. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, in queste settimane l’ex Juventus potrebbe nuovamente far ritorno in Europa, dove lo attende il Manchester United, altra sua ex compagine. I Red Devils starebbero infatti pensando all’ex bianconero per sopperire all’assenza di Rashford, ai box per infortunio.