Ex Juventus, Tevez: “Finirò la carriera al Boca, ma non so ancora quando”

TORINO- Intervenuto in conferenza a margine della partita con l’Universitario, l’ex attaccante della Juventus Carlos Tevez ha parlato del suo futuro. Il contratto del numero 10 con il Boca scadrà tra pochi mesi, ma il destino è ancora incerto: “Mi ritirerò con la maglia del Boca Juniors, ma non so ancora quando. Potrebbe succedere alla fine di questa stagione, ma deciderò più avanti. Qui al club va tutto a meraviglia e sono grato ai tifosi del Boca per l’affetto che dimostrano ogni giorno”.