Ex Juventus, Tevez: “A volte mi chiudo in bagno a piangere. I tifosi mi danno la forza di giocare a calcio”

TORINO- Ai microfoni di ESPN, l’ex numero 10 della Juventus Carlos Tevez ha parlato del difficile momento personale che sta affrontando. Il padre, infatti, è ricoverato in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al Covid più di un mese fa: “Si tratta di una situazione dura per me, provo diverse emozioni. A volte sto bene, mentre altre volte vado in bagno a piangere durante l’intervallo. Vado a trovare mio padre, ma poi devo essere abbastanza forte da giocare a calcio. Non riesco a spiegare come mi sento. Striscione per me? Mi dà la forza e ringrazio i tifosi del Boca. Mi danno la forza per entrare e giocare”.