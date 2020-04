Ex Juventus, su Giovinco due club italiani

TORINO- L’avventura in Arabia Saudita per Sebastian Giovinco potrebbe essere giunta al termine. L’ex attaccante della Juventus, infatti, vorrebbe iniziare una nuova avventura in un campionato maggiormente competitivo per sperare nella convocazione in Nazionale in vista del prossimo europeo. La “formica atomica” ha ricevuto una chiamata dal Vasco Da Gama ma, secondo la Gazzetta dello Sport, anche il Parma e il Benevento (nel caso di promozione in Serie A) sarebbero pronti a farsi sotto.

