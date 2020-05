Ex Juventus, Roma e Napoli sulle tracce di Kean

TORINO- L’avventura in Premier League per Moise Kean non è andata come ci si aspettava. Un solo gol messo a segno dal baby-attaccante, prima dell’interruzione della stagione, e diverse prestazioni negative potrebbero convincere l’Everton a cederlo nei prossimi mesi. Sull’ex Juventus, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è forte l’interesse di Roma e Napoli, entrambe alla ricerca di un centravanti per rinforzare le rotazioni della rosa.

