TORINO- Kwadwo Asamoah non è più un giocatore dell’Inter. L’ex difensore della Juventus, che non rientrava più nei piani di Antonio Conte, ha infatti lasciato il club nerazzurro firmando la risoluzione consensuale del proprio contratto. Sui social, l’ultimo saluto del ghanese al mondo interista: “Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, la società, i miei compagni e non ultimi tutti i tifosi Nerazzurri, siete grandi! In bocca al lupo per tutto”: