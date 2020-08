TORINO- L’avventura di Moise Kean all’Everton non è andata come ci si poteva aspettare. Trentatrè presenze e solamente due reti, oltre a numerose panchine e prestazioni incolori per l’attaccante che, ora, potrebbe tornare in Italia. Come riferito da Sportmediaset, infatti, Raiola starebbe lavorando per portare l’attaccante scuola Juventus al Milan, dopo che i rossoneri avevano fallito l’assalto nella scorsa estate.

