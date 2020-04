Ex Juventus, prima offerta dell’Inter per Kean

TORINO- L’avventura in Inghilterra per Moise Kean potrebbe durare solamente lo spazio di una stagione, visto che l’ex attaccante della Juventus è entrato nel mirino dell’Inter, in cerca di rinforzi per la propria rosa. Come riportato dal quotidiano britannico Daily Express, il club nerazzurro avrebbe presentato una prima offerta per il giovane bomber, pari a 25 milioni di euro. Una cifra che potrebbe convincere l’Everton a lasciar tornare in Italia Kean.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<